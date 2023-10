Τι και αν ο Μπέικον έπαιζε φέτος στους Λέικερς;

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού έδωσε το “παρών” στα παρκέ του NBA, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων, αλλά όχι φορώντας την φανέλα ενός εκ των συλλόγων την κορυφαίας μπασκετικής λίγκας. Ωστόσο, η ομάδα από το Λος Άντζελες εκείνη την περίοδο έψαχνε παίκτη και ο 28χρονος φόργουορντ ήταν… εκεί!

Μπορεί ο Ντουέιν Μπέικον να έφυγε όντας σε… τεντωμένο σχοινί από το “τρυφύλλι”, μετά από πολλαπλά πειθαρχικά παραπτώματά που διέπραξε την περασμένη χρονιά, αλλά βρήκε προσωρινή “στέγη” στην Μακάμπι Ρανανά. Μάλιστα, με την ισραηλινή ομάδα αγωνίστηκε τρεις φορές κόντρα σε ομάδες από το NBA το προηγούμενο διάστημα, για τις ανάγκες της προετοιμασίας των συνόλων.

Έτσι, ο Αμερικανός είχε την ευκαιρία να δείξει στα παρκέ της πατρίδας του την αξία του, με στόχο να εξασφαλίσει μία θέση στον μαγικό κόσμο της κορυφαίας λίγκας. Η Μακάμπι αγωνίστηκε κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με την ομάδα από την Μέση Ανατολή να υπογράφει σκοπίμως τον Μπέικον, προκειμένου να κάνει τις αναμετρήσεις πιο ανταγωνιστικές.

Καθ’ όλη την διάρκεια των παιχνιδιών, οι Λέικερς βρισκόντουσαν στην αγορά για έναν ακόμη παίκτη, με τον Ντουέιν να αποτελούσε κάποτε μέλος του δυναμικού τους, πριν έρθει στην Ελλάδα. Αυτή την φορά δεν τον εμπιστεύτηκαν ξανά όμως, αφού οι διοίκηση του franschise από το Λος Άντζελες ήρθε σε συμφωνία με τον Κουιντάρι Γουίδερσπουν.

Πρόκειται για έναν 27χρονο γκαρντ, ο οποίος έχει παίξει 42 παιχνίδια στο ΝΒΑ, με την φανέλα των Σπερς και των Γουόριορς, ενώ βρισκόταν στο ρόστερ της ομάδας από το Γκόλντεν Στέιτ στην πορεία μέχρι την κατάκτηση του τελευταίου της πρωταθλήματος (2022). Πέρυσι, αγωνιζόταν επί κινεζικού εδάφους.//ΓΚ

Dwayne Bacon went off in the preseason game last night 26 points 7 assists 9/17 FG 😤 professional scorer for real 🔥 #nba #nbapreseason pic.twitter.com/N7HaxkjjV9

— Swish Cultures (@swishcultures_) October 18, 2023