Τέσσερα χρόνια από την ιστορική βραδιά του Σπανούλη (video)

Ήταν 2 Ιανουαρίου του 2020, όταν ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο ΣΕΦ την Φενέρμπαχτσε και ο νυν προπονητής του Περιστερίου, με ένα τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, είχε γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague.

O Βασίλης Σπανούλης έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας της Euroleague και μπορεί να έχει αποσυρθεί, ωστόσο παραμένει στην κορυφή της λίστας με τους παίκτες που έχουν πετύχει τους περισσότερους πόντους.

Πριν από εκείνον, τη θέση αυτή κατείχε ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, τον οποίο ο άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού προσπέρασε στις 2 Ιανουαρίου του 2020, όταν οι “ερυθρόλευκοι” φιλοξένησαν στο ΣΕΦ την Φενέρμπαχτσε. Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τότε, η Euroleague θυμήθηκε τι είχε συμβεί.

4 years ago today…

Vassilis Spanoulis became the All-Time Top Scorer in EuroLeague history 🥇@Olympiacos_BC pic.twitter.com/xeNyIYO28R

