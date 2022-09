Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Μποντιρόγκα

Η Euroleague αλλάζει… σελίδα μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον 49χρονο Σέρβο και οι “πράσινοι” έστειλαν τις δικές τους ευχές στον πρώην παίκτη τους.

Ο Παναθηναϊκός μέσω του επίσημου λογαριασμού που διαθέτει στο Twitter δημοσιοποίησε με μία ανάρτηση τις ευχές και τα συγχαρητήρια που στέλνει στον Ντέγιαν Μποντιρόγκα για τα νέα του καθήκοντα, ως πρόεδρος της Ευρωλίγκας. Επιπλέον το “τριφύλλι” εύχεται τα καλύτερα και στον νέο CEO Μάρσαλ Γκλίκμαν.

Δείτε όσα έγραψε η “πράσινη” ΚΑΕ: «Ευχόμαστε στον νέο πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα και στον νέο CEO, Μάρσαλ Γκίκμαν, ό,τι καλύτερο στα νέα τους καθήκοντα. Συγχαρητήρια»!

We wish Euroleague’s new president, Dejan Bodiroga and its new CEO, Marshall Glickman, all the best in their new duties.

Congratulations!#WeTheGreens #paobc #panathinaikos https://t.co/qf6SJmgwEF

— Panathinaikos BC (@paobcgr) September 14, 2022