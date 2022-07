Στους Νάγκετς για δύο χρόνια ο Μπρους Μπράουν

Σε συμφωνία ήρθε η ομάδα του Ντένβερ, με τον 25χρονο γκαρντ για τα επόμενα δύο χρόνια, έναντι 13 εκατομμύρια δολαρίων.

Οι Νάγκετς συνεχίζουν την μεταγραφική ενίσχυση στην αγορά του NBA, καθώς σύμφωνα με το ESPN, «έκλεισαν» τον Μπρους Μπράουν, για τα επόμενα δύο χρόνια, έπειτα από την

ανανέωση του Νίκολα Γιόκιτς, αλλά και τα trade, όπου απέκτησαν τους Ις Σμιθ και Κάλντγουέλ-Πόουπ.

Ο Μπρους Μπράουν αγωνίστηκε την σεζόν 2021-22 με τους Νετς, με μέσο όρο 9 πόντων, 4.8 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, σουτάροντας με 40% ευστοχία, από την περιφέρεια. Επιπλέον μέτρησε 1.1 κλεψίματα και 0.7 τάπες, ανά ματς.

