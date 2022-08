Στους Λέικερς ο Μπέβερλι

O επί σειρά ετών πόιντ γκαρντ των Κλίπερς, επιστρέφει στο Λος Άντζελες αυτή τη φορά για λογαριασμό των “λιμνανθρώπων” και γίνεται συμπαίκτης με τους “αγαπημένους” του Λεμπρόν Τζέιμς και Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αλλάζει ξανά ομάδα το φετινό καλοκαίρι, αρχικά ήταν μέρος του mega deal που έστειλε τον Ρούντ Γκομπέρ στην Μινεσότα και τον ίδιο στην Γιούτα. Τα ξημερώματα σε μια απρόσμενη κίνηση, οι Τζάζ έστειλαν τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στους Λος Άντζελες Λέικερς με τους Τάιλερ Χόρτον Τάκερ και Στάνλει Τζόνσον να κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο.

Ο Μπέβερλι που πριν την παρουσία του στους Τίμπεργουλβς, ήταν επί σειρά ετών παίκτης της έτερης ομάδας του Λ.Α, των Κλίπερς, έχει στο παρελθόν ουκ ολίγες φορές δηλώσει τα συναισθήματα του για την νέα του ομάδα, ενώ με τον εκρηκτικό του χαρακτήρα έχει ανοίξει κόντρα εδώ και καιρό με τους συμπαίκτες του πλέον Λεμπρόν Τζέιμς και Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Ενδιαφέρον έχει μετά από αυτή την εξέλιξη το πως θα προχωρήσουν οι Λέικερς με την περίπτωση του Γουέστμπρουκ, με τα σενάρια περί τράμπας με τον Κάιρι Ίρβινγκ να συνεχίζονται.

Lakers and Jazz are expected to finalize the deal on Thursday morning, delivering Beverley to LA after a brief stayover with Jazz. No picks involved in the deal, per sources. https://t.co/s4FjjrHu4q

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 25, 2022