Στον Αθηναϊκό ο… τελευταίος χορός της Κεχαγιά

Η πολύπειρη αθλήτρια θα συνεχίσει το μπάσκετ για ακόμη μία σεζόν φορώντας τη φανέλα της ιστορικής ομάδας από το Βύρωνα.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι για ακόμα μία χρονιά θα είναι μαζί μας η 1η σκόρερ όλων των εποχών της Α1 ΖΩΗ ΚΕΧΑΓΙΑ!

Πριν ακριβώς 1 χρόνο όταν συμφωνήσαμε με την Ζωή Κεχαγιά να συνεχίσει με τον Αθηναϊκό προκειμένου να κλείσει την πλούσια καριέρα της με την ομάδα που μεγαλούργησε, ήταν σαν να βλέπαμε την ταινία “Τhe Last Dance”.

Aλλά όταν συζητάς με μια “σεσημασμένη” σκόρερ όπως είναι η Ζωή τότε σου έρχεται στο μυαλό η ταινία ‘Never say never again – James Bond”, η οποία τελικά αποφάσισε ότι θα χορέψει τον “Last Dance” εκεί που πραγματικά της αξίζει. Στα παρκέ της Α1. Και επειδή οι “Παρέες γράφουν ιστορία” δεν θα θέλαμε να λείπεις…»//Γ.