Στο κάδρο των… Σανς ο Μάικ Τζέιμς!

Παρά το γεγονός ότι το μέλλον του Αμερικανού γκαρντ έμοιαζε να είναι… σίγουρο στο Μονακό τις τελευταίες εβδομάδες, δεν αποκλείεται να γίνει ανατροπή εξ’ Αμερικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο έγκυρος δημοσιογράφος του ΝΒΑ Μαρκ Στέιν δημοσίευσε ένα εκτενές ρεπορτάζ για τις επόμενες κινήσεις των Φοίνιξ Σανς. Οι “ήλιοι”, έχοντας πλέον την Big-4 των Κέβιν Ντουράντ, Ντέβιν Μπούκερ, Μπράντλεϊ Μπιλ και ΝτιΆντρε Έιτον ψάχνουν τρόπους να… γεμίσουν το ρόστερ τους. Η βασική προσέγγιση που θα ακολουθήσουν αναμένεται να είναι η προσφορά μίνιμουμ συμβολαίων σε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να παίξουν για το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, αντί για τα χρήματα.

Ο Γιούτα Γουατανάμπι είναι ο πρώτος που βρίσκεται στην λίστα της ομάδας της Αριζόνα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο έμπειρος -πλέον- φόργουορντ είχε παίξει με τον “KD” στο Μπρούκλιν και μπορεί να προσφέρει χρήσιμα λεπτά από τον πάγκο. Ταυτόχρονα, ένα άλλο όνομα που προέκυψε στο ρεπορτάζ είναι αυτό του πολύ καλού φίλου του Ντουράντ, Μάικ Τζέιμς. Ο εκρηκτικός γκαρντ της Μονακό δεσμεύεται με άλλον έναν χρόνο συμβόλαιο, όμως δεν αποκλείεται να τον… ελκύει η επιστροφή στο ΝΒΑ.

Άλλωστε είχε εξαιρετική παρουσία τη σεζόν 2017-2018 με τη φανέλα των Σανς. Επίσης έχει περάσει από τους Νετς, όπου αγωνίστηκε μαζί με τον Ντουράντ, με τον οποίο στη συνέχεια έγιναν εξαιρετική φίλοι. Οι σχέση των δύο αθλητών δεν αποκλείεται να παίξει ρόλο-κλειδί σε μια πιθανή επιστροφή του Τζέιμς στον “μαγικό κόσμο”.

Yuta Watanabe is a potential target for the Phoenix Suns, per @TheSteinLine

“As Phoenix scours the league for quality players willing to play for the league minimum and chase a ring in its supporting cast surrounding Kevin Durant, Devin Booker and Bradley Beal, Nets… pic.twitter.com/huyron9hcB

— NBACentral (@TheNBACentral) June 28, 2023