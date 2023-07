Στο Φάληρο ο Σωτηράκης

Ο ΑΟΠΦ ενισχύθηκε σημαντικά με την προσθήκη του 26χρονου φόργουορντ ενόψει της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παλαιού Φαλήρου:

«Ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Σωτηράκη (26χρ., 1.98μ.). Ο νεαρός φόργουορντ αποτελεί το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας με τον coach Τερζή να εκτιμάει ιδιαίτερα τα στοιχεία που μπορεί να δώσει στο παιχνίδι του Α.Ο.Π.Φ. Μάλιστα, πέρσι στο δεύτερο μισό της σεζόν με τη φανέλα του ΑΣΕ Δούκα είχε κατά μέσο όρο 16 πόντους.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου ο Κωνσταντίνος Σωτηράκης δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην οικογένεια του Αθλητικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου. Ευχαριστώ πολύ τον coach και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Ελπίζω να έχουμε υγεία και παίζοντας καλό μπάσκετ, η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να κάνουμε τον κόσμο μας να χαίρεται με όσα βλέπει μέσα στο παρκέ».

Who is Who

Ο Κωνσταντίνος Σωτηράκης γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1997 και έχει ύψος 1.98μ. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τον Ιωνικό Νικαίας με τον οποίο πήρε το «βάφτισμα» του πυρός στη Γ’ και Β’ εθνική. Το 2014 το ταλέντο του τράβηξε το βλέμμα του Πανελευσινιακού που αγωνιζόταν στην Α1. Με την ομάδα της Ελευσίνας αγωνίστηκε στο εφηβικό τμήμα, ενώ πήρε και χρόνο συμμετοχής στο πρώτο τη τάξει πρωτάθλημα της χώρας. Το 2015 βρέθηκε στη Γ’ εθνική με τη φανέλα του Ίκαρου Καλλιθέας. Από το 2016 μέχρι το 2019 άνηκε στο δυναμικό του Α.Σ. Πέρα με τον οποίο πανηγύρισε την άνοδο και στην συνέχεια την παραμονή στη Γ’ Εθνική. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από το IBC κι έτσι το 2019 βρέθηκε στην ομάδα των Ιωαννίνων όπου ως πρώτος σκόρερ το ομίλου συνέβαλλε τα μέγιστα στην άνοδο της ομάδας του. Η σεζόν 2020-21 τον βρήκε και πάλι στην Αθήνα αυτή τη φορά για λογαριασμό της Πεύκης, ενώ το 2021-2022 με την φανέλα του ΑΣΕ Δούκας αναδείχθηκε και ψηφίστηκε ως το καλύτερο 4άρι του ομίλου. Η αρχή της περσινής σεζόν τον βρήκε στην Elite League με τη Μεγαρίδα, ενώ στα μέσα της χρονιάς επέστρεψε στον ΑΣΕ Δούκα».//Γ.