Στην Αρμάνι για δυο χρόνια ο Βόιτμαν

Κάτοικος Μιλάνου για την επόμενη διετία θεωρείται πλέον και επίσημα ο 30χρονος Γερμανός σέντερ, με τους Ιταλούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Αν και είχε γίνει γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες, η Αρμάνι Μιλάνο σήμερα (02/09) ανακοίνωσε την προσθήκη του Γιοχάνες Βόιτμαν στο ρόστερ της, με τον Γερμανό σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο για τα επόμενα δυο χρόνια με τον ιταλικό σύλλογο.

Ο 30χρονος σέντερ που αγωνίστηκε την τελευταία τριετία στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη, πέρσι αγωνίστηκε σε 20 ματς στην Ευρωλίγκα και μέτρησε 8,5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς.

