Στη Βαλένθια ο Ρόμπερτσον

Επίσημα μέλος των “νυχτερίδων” για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ο κορυφαίος σκόρερ του ισπανικού πρωταθλήματος, η οποία προσθέτει έναν ικανότατο μπασκετμπολίστα στο δυναμικό της.

Ο Κάσιους Ρόμπερτσον προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν ατομικά, κερδίζοντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της ACB. Ειδική μνεία στη σεζόν που πραγματοποίησε έγινε στο αφιέρωμα του ertsports.gr, για τους κορυφαίους σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων. Με την φανέλα της Ομπραντόριο είχε μ.ο 17.4 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ για την αγωνιστική περίοδο 2022-23. Πλέον αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη καριέρα του και να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Euroleague.//Σ.

