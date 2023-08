Στα άκρα οι σχέσεις Χάρντεν – Σίξερς

Στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Κίνα, ο “μούσιας” αποκάλεσε ψεύτη τον πρόεδρο της ομάδας του, Ντάριλ Μόρεϊ, δείχνοντας έτσι πως θέλει να φύγει από την Φιλαδέλφεια με κάθε τρόπο.

Μπορεί οι Φιλαδέλφεια Σίξερς να έχουν σταματήσει κάθε συζητήση για ανταλλαγή του Τζέιμς Χάρντεν, ωστόσο ο παίκτης φαίνεται πως θα κάνει τα πάντα, για να βρει νέα ομάδα, αφού οδηγεί στα άρκα τις σχέσεις των δύο πλευρών.

«Ο Ντάριλ Μόρεϊ είναι ψεύτης και δεν θα είμαι ποτέ μέλος ενός οργανισμού στον οποίο είναι μέλος. Αφήστε με να το ξαναπώ. Ο Ντάριλ Μόρεϊ είναι ψεύτης και δεν θα είμαι ποτέ μέλος ενός οργανισμού στον οποίο είναι μέλος» τόνισε στην ομιλία του ο 34χρονος σταρ.//ΜΠ.

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2023