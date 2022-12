Σπάει τα κοντέρ ο Γιόκιτς…

Ο “Τζόκερ” έφτασε τα 80 triple-double στην καριέρα του στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ και συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε κέφια κόντρα στους Τζαζ και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη δύσκολη επικράτηση με 115-110, φτάνοντας στο triple-double. Με τη νίκη αυτή, το Ντένβερ ανέβηκε στο 16-10, ενώ η Γιούτα υποχώρησε στο 15-14.

Ο Σέρβος σέντερ διακρίθηκε για τους νικητές φυσικά, έχοντας 31 πόντους, 12 ριμπάουντ και 14 ασίστ, συνεχίζοντας τις σπουδαίες εμφανίσεις και φτάνοντας τις 80 συνολικά “τριπλές” εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο MVP του ΝΒΑ είναι έκτος στη λίστα όλων των εποχών σε triple-double πλέον, καθώς περισσότερα από εκείνον έχουν μόνο οι Λεμπρόν Τζέιμς (105), Τζέισον Κιντ (107), Μάτζικ Τζόνσον (138), Όσκαρ Ρόμπερτσον (181) και Ράσελ Γουέστμπρουκ (194).

Nikola Jokic went OFF tonight recording his 80th career triple-double in the @nuggets win! 🃏

His historical performance earns him the @YahooFantasy Player of the Night!

🏀 31 PTS | 12 REB | 14 AST | 4 BLK | 78.4 FPTS pic.twitter.com/PyKVDb4dPD

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 11, 2022