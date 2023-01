Sold out το Final Four του Κάουνας μέσα σε 5 ώρες!

Φρενίτιδα για την Euroleague, αφού τα εισιτήρια του κοινού για το Final 4 που θα γίνει στη Λιθουανία εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Παροξυσμός για ένα “μαγικό χαρτάκι” για το Final 4 της Euroleague, αφού μέσα σε 5 ώρες τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, κάποιοι κάτοχοι των εισιτηρίων του Final Four του Βελιγραδίου είχαν τη δυνατότητα να ανανεώσουν τη θέση τους, ενώ την Τρίτη 17 Ιανουαρίου ξεκίνησε η διάθεση για το ευρύ κοινό. Σε αμφότερες περιπτώσεις, ο κόσμος φρόντισε να εξαντλήσει τα διαθέσιμα εισιτήρια, όπερ και σημαίνει πως η Zalgirio Arena του Κάουνας θα είναι κατάμεστη.

Θα υπάρξει ακόμα μία ευκαιρία για τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την μεγάλη γιοτρή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κάποια εισίτηρια θα βγουν στην αγορά μέχρι την έναρξη του Final Four, τα οποία θα αφορούν τους φιλάθλους των τεσσάρων ομάδων που θα προκριθούν σε αυτό. Αυτά τα εισιτήρια ωστόσο είναι λίγα αναλογικά με τη χωρητικότητα του γηπέδου, αφού προβλέπονται περί τα εξακόσια (600) για κάθε μία από τις τέσσερις ομάδες.//

SOLD OUT!

The 2023 Final Four Kaunas promises to be an amazing event! Fan-to-fan marketspace & VIP Hospitality Packages are still available pic.twitter.com/KbASZWP1Ax

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 17, 2023