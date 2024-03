Sold Out ο αγώνας με την Φενέρ

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε (12/4, 21:15) για την 34η – και τελευταία – αγωνιστική της EuroLeague εξαντλήθηκαν, τρεις εβδομάδες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με τους Τούρκους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας θα κλείσει για τον Ολυμπιακό, όπου ακριβώς άνοιξε… με SOLD OUT!

H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε (12/04, 21.15) ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ!

Δεν έχουμε λόγια να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αδιάκοπη στήριξή σας, που αποδεικνύεται (και) από το 11o SOLD OUT στην φετινή σεζόν!

#TogetherWeFight».//Λ.

Kalimera! ☀️☕️😀

🎩 Hats off to OlympiacosBC fans!

✊🏾 Your continued support means the world to us!

🎟️ #OlympiacosBC – Fenerbahce (12/04, 21.15) – SOLD OUT

💻 https://t.co/KX4gW59So6#WeAreFight #TogetherWeFight pic.twitter.com/Hj52Ug0lfm

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 22, 2024