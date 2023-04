“Έδεσε” και Γουόκαπ στο λιμάνι!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ για ακόμη τέσσερα χρόνια, δίνοντας συνέχεια στις ανανεώσεις συμβολαίων.

Ο Ολυμπιακός “χτίζει” από τώρα τη νέα αγωνιστική περίοδο και το μέλλον του. Μετά τις επεκτάσεις συνεργασίας με Σάσα Βεζένκοφ και Σακιέλ ΜακΚίσικ, οι “ερυθρόλευκοι” επέκτειναν τη συνεργασία τους και με τον Τόμας Γουόκαπ. Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ, ανακοίνωσε το deal με ακόμη ένα ευφάνταστο βίντεο, στο οποίο ο Γουόκαπ βρίσκεται σε μία παραλιακή ταβέρνα και προσπαθεί να προφέρει τη λέξη “χταπόδι” στα ελληνικά. Ο Αμερικανός γκαρντ δυσκολεύεται, αλλά δεν απογοητεύεται, διότι έχει ακόμη αρκετά χρόνια μπροστά του για να μάθει να μιλάει τη γλώσσα πολύ καλύτερα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τόμας Γουόκαπ μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος το 2021 είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο, συναντήθηκε με τους Προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και επισημοποίησαν την παραμονή του στο Λιμάνι για ακόμα τέσσερα χρόνια».//

Δείτε το βίντεο:

⚓️🐙✍️🏾 What if @twalkup23 can't pronounce correctly the word "ktapodi" (octopus in Greek)? He has four years ahead to fix his Greek speaking skills!!!

Walkup secured his seat for next season (2023-24).

Did you? 🎟️ https://t.co/7CuTq2WlEE

#OlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/btg12i536Q

