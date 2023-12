“Απόρθητο κάστρο” το “TD Garden”

Οι “Κέλτες” μέσα σε διάστημα 48 ωρών επικράτησαν ξανά των Κλίβελαντ Καβαλίερς (116-107) και συνεχίζουν με το απόλυτο των νικών (12-0) στην έδρα τους.

Οι Μπόστον Σέλτικς νίκησαν με 116-107 τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και παραμένουν αήττητοι στην έδρα τους, έχοντας ρεκόρ 12-0. Οι “Κέλτες” πετυχαίνουν κάτι αντίστοιχο για 4η φορά στην ιστορία τους, ενώ η τελευταία φορά που ξεκίνησαν με 12-0 στο “TD Garden” ήταν τη σεζόν 2007-08 όπου κατέκτησαν μάλιστα και το πρωτάθλημα.

This is the 4th time in franchise history that the Celtics have started 12-0 at home.

The last 12-0 start at TD Garden was 2007-08.

