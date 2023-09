Πρόεδρος Λέικερς: «Ο Ντέιβις ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ»

Η Τζίνι Μπας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic» για θέματα που απασχολούν τον οργανισμό του Λος Άντζελες, μεταξύ άλλων η δήλωση που ξεχώρισε, ήταν αυτή για τον Άντονι Ντέιβις, όπου τον χαρακτήρισε MVP της περσινής σεζόν.

Οι Λέικερς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των μετέπειτα πρωταθλητών Νάγκετς, χάνοντας τους τελικούς της Δυτικής περιφέρειας με 4-0. Ο Ντέιβις μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε καταγράψει σπουδαία νούμερα, αγωνίστηκε σε 56 ματς στη regular season, σημειώνοντας 25.9 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σούταρε με 56% εντός παιδιάς και 25.7% στα τρίποντα.

Η πρόεδρος των Λέικερς, Τζίνι Μπας αναφέρθηκε στο πρόσωπο του ”Unibrow” με τα καλύτερα λόγια, χαρακτηρίζοντας ως τον κορυφαίο παίκτη της περσινής σεζόν: «Ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ (όταν ήταν υγιής)». //ΜΛ.

Jeanie Buss says AD was the best player last season 👀

(via @TheAthletic) pic.twitter.com/c4Dp2KrE23

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 21, 2023