Πλήγμα στους Γκρίζλις, τραυματίστηκε ο Μοράντ (video)

Ο 23χρονο σταρ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στην ομάδα του Μέμφις, καθώς αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, στο παιχνίδι κόντρα στους Θάντερ.

Η νίκη επί των Θάντερ (121-110) επισκιάστηκε στους Γκρίζλις από τον τραυματισμό του Τζα Μοράντ, ο οποίος αποχώρησε τρία λεπτά πριν το τέλος του αγώνα με την Οκλαχόμα.

Ο σούπερ σταρ των Γκρίζλις χτύπησε στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού και χρειάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, σημαίνοντας συναγερμό στο στρατόπεδο της ομάδας του εν όψει συνέχειας.//

Ja Morant was helped off the floor after an apparent injury to his ankle. pic.twitter.com/9b5a6w5LXh

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 19, 2022