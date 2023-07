Πιτίνο: «Η αντιπαλότητα επέστρεψε και επίσημα»

Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος σχολίασε τη μετακίνηση του Κώστα Σλούκα από τον Ολυμπιακό στους “πράσινους”, τονίζοντας πως το “τριφύλλι” γίνεται και πάλι ανταγωνιστικό.

Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια είναι ο Κώστας Σλούκας και ο Ρικ Πιτίνο πήρε θέση σχετικά με την εξέλιξη αυτή, ενώ αναφέρθηκε και στη προσθήκη του Ντίνου Μήτογλου, παίκτες που είχε στη διάθεσή του στην Εθνική ομάδα.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Η αντιπαλότητα επέστρεψε και επίσημα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει εκδικητικός. Χτυπάει την αγορά των ελεύθερων παικτών με εξαιρετικό τρόπο. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τον Ντίνο Μήτογλου να επιστρέφει με την ομάδα, πρόκειται για ένα υπέροχο άτομο. Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έκανε απίστευτη πορεία. Τώρα επιστρέφει και ο ανταγωνισμός!!!».//ΜΠ.

The rivalry is officially back. Panathinaikos comes back with a vengeance. Hitting the free agent market in a huge way. Excited to see Dinos Mitoglou back with the team – terrific person. Sloukas with PAO 🤦‍♂️ Olympiacos has had an incredible run, now it gets competitive again!!!

— Rick Pitino (@RealPitino) July 8, 2023