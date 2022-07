Πήραν Μπρόγκντον με ανταλλαγή οι Σέλτικς

Την ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζουν οι φιναλίστ του NBA, πετυχαίνοντας μια σπουδαία ανταλλαγή και ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ τους στη θέση “1”.

Σύμφωνα με το “ESPN” ο Μάλκολμ Μπρόγκντον είναι παίκτης των Μπόστον Σέλτικς. Η ομάδα από τη Μασαχουσέτη συμφώνησε για ανταλλαγή με τους Ιντιάνα Πέισερς και πήρε τα δικαιώματα του 29χρονου γκαρντ. Για να το πετύχει αυτό έδωσε πέντε (!) παίκτες αλλά και την επιλογή πρώτου γύρου για το draft του 2023. Ο λόγος για τους Ντάνιελ Τάις, Άαρον Νέσμιθ, Νικ Στάουσκας, Μαλίκ Φιτς και Τζουάν Μόργκαν.

Το δημοσίευμα:

Celtics are also including Nik Stauskas, Malik Fitts and Juwan Morgan in the trade, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022