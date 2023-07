Πατέρας Ντόρσεϊ: «Δεν μπορούσε να πάει φέτος στην Εθνική»

Ξεκάθαρος για το μέλλον του γιου του ήταν ο Τζέριντ Ντόρσει, καθώς κλήθηκε να απαντήσει σε φίλους του στο Twitter, βάζοντας και επίσημα τέλος στις όποιες φήμες κυκλοφορούσαν.

Η πρώτη αποκάλυψη ήρθε νωρίς το πρωί, αφού ανέφερε ότι o 27χρονος γκαρντ είναι διατεθειμένος να παραμείνει στην Φενέρμπαχτσε, με σκοπό να κατακτήσει τίτλους. Όσο αναφορά το φλέγον ζήτημα της Εθνικής ομάδας, τόνισε ότι ο Έλληνας διεθνής δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ, εκφράζοντας επίσης την απελπισία του για τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

«Ο Τάιλερ δεν μπορούσε να πάει αυτό το καλοκαίρι στην Εθνική, σταματήστε τα ψέματα. Πιστεύει επίσης ότι θα κερδίσει τίτλους την επόμενη σεζόν με τη Φενέρ. Πάμε Φενέρμπαχτσε!» είπε χαρακτηριστικά ο Τζέριντ Ντόρσεϊ.//ΜΛ.

Tell the rest of the story. Tyler could not go this summer. So many Lies out there!!!

