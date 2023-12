Παρθενόπουλος και Σάντσεθ μαζί για το Παναθηναϊκός – Ρεάλ

Ο πρόεδρος του “τριφυλλιού” και ο αγωνιστικός διευθυντής της “Βασίλισσας” παρακολούθησαν μαζί την αναμέτρηση των δύο ομάδων, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Βασίλης Παρθενόπουλος και ο Χουάν Κάρλος Σάντσεθ είδαν μαζί το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τους “πράσινους” να… υποκλίνονται στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι, η ΚΑΕ προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρει ότι ήταν ευχαρίστησή της να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τους Μαδριλένους, και τον αγωνιστικό διευθυντή της ομάδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ο πρόεδρός μας, κύριος Βασίλης Παρθενόπουλος, υποδέχθηκε τον αγωνιστικό διευθυντή της Ρεάλ Μαδρίτης, κύριο Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, στο σπίτι μας χθες (σ.σ. Πέμπτη 07/12) πριν το παιχνίδι.

Ήταν ευχαρίστησή μας να σας φιλοξενήσουμε στο ΟΑΚΑ».//ΓΚ

