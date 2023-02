Παπαγιάννης: «Δεν είναι σωστό ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται χαμηλά» (video)

Για τη φετινή σεζόν, την κατάσταση του “τριφυλλιού”, αλλά και για το γεγονός πως είναι ο αρχηγός των “πρασίνων” μίλησε ο Έλληνας σέντερ στον επίσημο λογαριασμό της Euroleague.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης μιλώντας στον επίσημο λογαριασμό της Euroleague, αναφέρθηκε στα συναισθήματά του ως αρχηγός του Παναθηναϊκού, ενώ παράλλληα σχολίασε τη φετινή εικόνα του “τριφυλλιού”, τονίζοντας πως δεν είναι σωστό να βρίσκεται η ομάδα του τόσο χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα. //

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Παπαγιάννης:

«Ήταν ένα όνειρο να γίνω αρχηγός του Παναθηναϊκού και έγινε πραγματικότητα. Παίρνω παράδειγμα απ΄όσους είχα στην θέση του αρχηγού και ξέρω πως πρέπει να είσαι εκεί για τους συμπαίκτες σου, τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ. Ο αρχηγός πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στους προπονητές και τους παίκτες, ώστε να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Μεγάλωσα εδώ, είναι η οικογένειά μου. Δεν είναι σωστό ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται χαμηλά στην βαθμολογία. Το λέω σαν αρχηγός και σαν ένας παίκτης που βρίσκεται τόσα χρόνια εδώ. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό».

.@G_P_06 and his teammates are looking to take @paobcgr into the Playoffs once again💪

Watch the full feature with the ☘️ captain below! pic.twitter.com/60iP0EJZiH

