Ουντόκα για τη φυγή του από τους Σέλτικς: «Αυτοί που έπρεπε να ξέρουν, ήξεραν»

Ο άλλοτε προπονητής της ομάδας από τη Βοστώνη επέστρεψε στο “TD Garden”, αλλά ως… αντίπαλος, μιας και που πλέον τελεί χρέη τεχνικού στους Ράπτορς. Ωστόσο, παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για το συμβάν που τον ανάγκασε να πάρει χωριστούς δρόμους από την πρώην ομάδα του.

Οι Μπόστον Σέλτικς υποδέχθηκαν τους Τορόντο Ράπτορς, τους οποίος και νίκησαν, με τελικό σκορ 145-113, κρατώντας έτσι το αήττητο σερί εντός έδρας, με 19-0. Ωστόσο, στην άκρη του πάγκου των φιλοξενούμενων, καθόταν ο Ιμέ Ουντόκα, ο οποίος μέχρι πέρυσι ήταν ο προπονητής των “Κελτών”, αλλά πήρε χωριστούς δρόμους με την ομάδα λόγω… ανωτέρας βίας. Συγκεκριμένα, φημολογήθηκε πως ο τεχνικός επισύναψε ερωτική σχέση με συνάδελφό του, πράγμα το οποίο απαγορεύεται ρητά από τον οργανισμό και ο ίδιος το γνώριζε.

Επομένως, επιστρέφοντας στο “TD Garden” – έστω και ως αντίπαλος – βρέθηκε στο επίκεντρο των συνεντεύξεων. Ωστόσο, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως όσοι έπρεπε να ξέρουν για εκείνον και το τι έκανε μέσα στην ομάδα, το… ήξεραν!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στη μία σεζόν μου στον πάγκο των Σέλτικς είχαμε πολύ καλή απόδοση, όχι βέβαια εξαιρετική. Δεν πετύχαμε τον στόχο μας.

Οι σχέσεις που απέκτησα στη Βοστώνη δεν έπαψαν να υπάρχουν από τη στιγμή που έφυγα. Σίγουρα, κάποιους ανθρώπους τους απογοήτευσα. Κάποιες σχέσεις έχουν ήδη αποκατασταθεί, ενώ πιστεύω ότι στο μέλλον θα αποκατασταθούν και οι υπόλοιπες.

Είδα παιδιά που συνεργαστήκαμε. Άλλωστε, οι περισσότεροι παίκτες που είχα στους Σέλτικς συνεχίζουν στην ομάδα. Θα ήταν ψέματα αν σας πως ότι δεν είχαν ιδέα για τον λόγο που έφυγα. Το θέμα είναι ότι αυτοί που έπρεπε να ξέρουν, ήξεραν!».//ΓΚ

Ime Udoka on addressing frustration of the #Celtics' players after the suspension when he couldn't talk to them:

"Well, I would say they lied to you guys. They knew some of them knew … obviously I could talk to them and they wouldn't share stuff publicly. So, who needed to… pic.twitter.com/uErKjBKp5k

— Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) January 13, 2024