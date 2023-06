Οι Σανς ξεκινούν… επαφές με τον Ίρβινγκ

Η ομάδα του Φοίνιξ ετοιμάζει κίνηση… έκπληξη, καθώς ξεκινάει διαπραγματεύσεις με τον γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς, προκειμένου να χτίσουν ένα πολύ δυνατό ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να υπάρξει στην αρχή της Free Agency για το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, καθώς οι Φοίνιξ Σανς, οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει ένα Big-Three με τους Ντέβιν Μπούκερ, Κέβιν Ντουράντ και Μπράντλεϊ Μπιλ.

Συγκεκριμένα, άνθρωποι των Σανς αναμένεται να συναντηθούν με τον Καϊρί Ίρβινγκ, αν και ο έμπειρος γκαρντ έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για την παραμονή του στο Ντάλας.

Ο “Uncle Drew” φέτος μέτρησε 27.1 πόντους, 5.5 ασίστ και 5.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς, ενώ σούταρε και με % εντός παιδιάς, 38% στα τρίποντα και 91% στις βολές.//Γ.

BREAKING: Kyrie Irving will meet with the Phoenix Suns, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/pMfbc2u4E4

— NBACentral (@TheNBACentral) June 29, 2023