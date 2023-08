Οι Λέικερς συμφώνησαν για τριετή επέκταση με τον Ντέιβις!

Ο αστέρας της ομάδας του Λος Άντζελες θα παραμείνει στην ομάδα, η οποία του προσέφερε τριετές συμβόλαιο, το οποίο “αγγίζει” τα 186 εκατομμύρια δολάρια.

Δεν το κουνάει από το Λος Άντζελες ο Άντονι Ντέιβις. Ο 30χρονος φόργουορντ/σέντερ θα παραμείνει στους Λέικερς μέχρι τη σεζόν 2027/2028, καθώς οι “Λιμνάνθρωποι” συμφώνησαν με τον AD για τριετές συμβόλαιο έναντι 186 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για μία… ιστορική συμφωνία για το “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ, καθώς ο Ντέιβις θα λάβει 57,6 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο, 62,2 τον δεύτερο και 66,8 τον τρίτο χρόνο, καταγράφοντας το κορυφαίο οικονομικό “deal”.

Ο Ντέιβις φέτος μέτρησε 25,9 πόντους, 12,5 ριμπάουντ και 2,6 μπλοκς κατά μέσο όρο ανά αγώνα σε 56 συμμετοχές.//Γ.

BREAKING: Lakers star Anthony Davis has agreed on a three-year $186M max extension, tying him to franchise thru 2028 for total of $270M-plus, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Davis lands richest annual extension in NBA history at $62M. pic.twitter.com/bf9kWgD7uz

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2023