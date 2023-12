Οι Λέικερς είναι οι πρώτοι Κυπελλούχοι στην ιστορία του NBA

Ο Άντονι Ντέιβις και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψαν… ιστορία τα ξημερώματα της Κυριακής 10/12, αφού κατέκτησαν το In-Season Tournament, το πρώτο Κύπελλο της κορυφαίας λίγκας μπάσκετ του κόσμου, κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς, με τελικό σκορ 123-109.

Λέικερς για… φίλημα! Η ομάδα από το Λος Άντζελες κατάφερε να επικρατήσει της αρμάδας του Ταϊρίς Χάλιμπερτον και κατάφερε να προσθέσει στο παλμαρέ της το πρώτο Κύπελλο στο NBA. Βέβαια, αν δεν υπήρχε ο “Φρύδιας” και ο “Βασιλιάς”, ίσως η ιστορία να είχε γραφτεί… αλλιώς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άντονι Ντέιβις έκανε… πράγματα και θαύματα. Πραγματοποίησε νταμπλ-νταμπλ εμφάνιση, σκοράροντας 41 πόντους, μαζεύοντας 20 ριμπάουντ και μοιράζοντας 5 ασίστ, αλλά ο MVP, ΛεΜπρόν Τζέιμς, είχε 24 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα. Ωστόσο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η εμφάνιση του Όστιν Ριβς, ο οποίος ήταν άρρωστος αλλά πέτυχε 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από την άλλη μεριά, ο Μάιλς Τέρνερ δεν μπόρεσε ούτε στο ελάχιστον να σταματήσει τον “Φρύδια” επιθετικά, ενώ και αμυντικά τα βρήκε σκούρα, αφού περιορίστηκε στους 10 πόντους. Κορυφαίος από τους Ιντιάνα Πέισερς, οι οποίοι πέρασαν από τους Μιλγουόκι Μπακς στα ημιτελικά, ήταν ο Ταϊρίς Χάλιμπερτον, ο οποίος σημείωσε και εκείνος νταμπλ-νταμπλ, με 20 πόντους και 11 ασίστ.//ΓΚ

