Οι Κλίπερς λύγισαν τον… μέγα Γιόκιτς

Ο Νίκολα Γιόκιτς προσπάθησε να πάρει μόνος του το ματς για τους Ντένβερ Νάγκετς, οι Κλίπερς όμως βρήκαν τον τρόπο και πήραν τη νίκη με 102-100 στο Λος Άντζελες.

Οι Κλίπερς πήραν τη ματσάρα με τους Νάγκετς, επικρατώντας του Ντένβερ με 102-100 στο Λος Άντζελες, “ακυρώνοντας” την προσπάθεια του συγκλονιστικού Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ πέτυχε άλλο ένα triple-double, με 36 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ, κάνοντας τα πάντα πάνω στο παρκέ, αστοχώντας όμως στο τρίποντο που επιχείρησε στο τέλος για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Πρώτος σκόρερ των Κλίπερς ήταν ο Πολ Τζορτζ με 28 πόντους, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Τζέιμς Χάρντεν που είχε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Θετικός ο “διπλός” Ίβιτσα Ζούμπατς με 14 πόντους και 15 ριμπάουντ.

PG’s buckets lift the @LAClippers over the Nuggets at home!

James Harden: 20 PTS, 8 AST

Nikola Jokic: 36 PTS, 17 REB pic.twitter.com/ayfcbfysUn

— NBA (@NBA) April 5, 2024