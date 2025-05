O Σάσα Βεζένκοφ θυμήθηκε μία από τις κορυφαίες στιγμές του στην σεζόν (video)

Ο σταρ των Πειραιωτών έφερε στο μυαλό του και πάλι την συγκεκριμένη στιγμή την οποία και ανέλυσε στον επίσημο λογαριασμό της Euroleague σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Θυμάμαι αυτή τη φάση. Η Ρεάλ είχε επιστρέψει στον αγώνα, η διαφορά ήταν στους 4 πόντους. Το σύστημα είχε χαλάσει γιατί δεν το εκτελέσαμε σωστά.



Πήρα την πάσα από τους συμπαίκτες μου, ο Αμπάλντε ακούμπησε λίγο την μπάλα. Μπορεί να μην ήταν η καλύτερη επιλογή, αλλά είπα ότι πρέπει να το πάρω αυτό το σουτ και ότι πρέπει να βγάλω κάτι θετικό από αυτό. Οπότε ήμουν έτοιμος. Ξέρετε, αυτού του είδους τα σουτ μερικές φορές μπαίνουν και μερικές όχι, αλλά ένιωθα καλά και είπα ότι έπρεπε να το κάνω για την ομάδα μου».

THAT clutch 3 🥶



Under immense pressure, Sasha Vezenkov did what Sasha does best and nailed the triple in the game that clinched a #F4GLORY spot