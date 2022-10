Ο Ράντονιτς βραβεύτηκε μέσα σε αποθέωση (video)

Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη στροφή της Euroleague, ο Μαυροβούνιος τεχνικός δέχτηκε βράβευση από τους Σέρβους με τον κόσμο των “ερυθρόλευκων” να δείχνει την αγάπη του για εκείνον.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague στη Σερβία και οι γηπεδούχοι λίγο πριν την εκκίνηση του ματς βράβευσαν μέσα σε αποθέωση τον Μαυροβούνιο τεχνικό των “πρασίνων” και πρώην “ερυθρόλευκο” προπονητή.

Η φράση ήταν: «Ντέγιαν Ράντονιτς, ευχαριστούμε». Τρεις λέξεις με ουσία από την ομάδα της Σερβίας για τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος έλαβε μια τεράστια εικόνα του και τη λέξη “ευχαριστώ” πάνω της. Οι φίλαθλοι της ομάδας χειροκρότησαν θερμά τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανταπέδωσε πίσω.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

A moment of thanks for Dejan Radonjić from the @kkcrvenazvezda fans.#EveryGameMatters pic.twitter.com/wQVHkKrTff

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2022