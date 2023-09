Ο “Βασιλιάς” σκέφτεται… το Παρίσι

Ο Λεμπρόν Τζέιμς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα της Team USA στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την τελευταία φορά που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αγωνίστηκε στην Εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η Team USA πανηγύρισε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και πλέον ο “Βασιλιάς” εξετάζει το ενδεχόμενο να φορέσει ξανά το εθνόσημο στο Παρίσι.

Οι Αμερικανοί έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη και το NBA Central ήδη ανέφερε την προοπτική να αγωνιστούν στη γαλλική πρωτεύουσα όλα τα μεγάλια αστέρα της Αμερικής και του ΝΒΑ αντίστοιχα, με τον ηγέτη των Λος Άντζελες Λέικερς να μην απουσιάζει από τη λίστα αυτή, απαντώντας επίσης με ένα βλέμμα σε emoji στο Twitter.//Γ.

Could we see a last dance with LeBron in the Olympics? 👀 pic.twitter.com/RaFH78SO6X

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 8, 2023