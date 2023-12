O Oλυμπιακός έκανε αφιέρωμα στους εθελοντές του (video)

Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο, με το οποίο ευχήθηκε στους ανθρώπους που βοηθούν την ομάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού.

Ο Ολυμπιακός σήμερα (05/12, 21:15, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) φιλοξενεί στο ΣΕΦ τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 12η αγωνιστική της Euroleague και στο πλαίσιο της προετοιμασίας των “ερυθρολεύκων”, αρκετός κόσμος βοήθησε το σύλλογο στο πλαίσιο του εθελοντισμού.

Με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο, με το οποίο έκαναν ένα αφιέρωμα και ευχήθηκαν στους εθελοντές της ομάδας.//Γ.

Δείτε το σχετικό βίντεο του Ολυμπιακού:

❤️🤍😀 Volunteers do not necessarily have the time; they just have the heart!

Happy International Volunteer Day!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #InternationalVolunteerDay pic.twitter.com/FzRc5eT35w

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) December 5, 2023