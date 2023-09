Ο Ντόντσιτς μπορεί να εισπράττει τα περισσότερα χρήματα ετησίως στο NBA

Ο Σλοβένος σταρ μπορεί να ξεπεράσει τα 70 εκατομμύρια ευρώ σε απολαβές ετησίως, μέσω ενός… supermax συμβολαίου, αγγίζοντας το ποσό των 367.5 εκατομμυρίων δολαρίων στην συμφωνία του με τους Ντάλας Μάβερικς. Βέβαια, αυτό σημαίνει πως θα είναι και ο παίκτης με τον μεγαλύτερο ετήσιο μισθό στο NBA!

Το κορυφαίο οικονομικό “μπαμ” του NBA έγινε μέσα στο περασμένο καλοκαίρι, με τον Τζέιλεν Μπράουν να χρίζεται ο… Μίδας της διοργάνωσης, αφού οι Μπόστον Σέλτικς του προσέφεραν συμβόλαιο με 304 εκατομμύρια δολάρια. Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε αυτή την 5ετή ανανέωση και έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος μπασκετμπολίστας του NBA.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Λούκα Ντόντσιτς λάβει το “All-NBA Honors”, τότε οι ετήσιες απολαβές του θα αγγίξουν τα 70εκ δολάρια, για την σεζόν 2023/24. Δεν σταματάει εκεί όμως. Με το ποσό να ανέρχεται σε αυτό σημείο για την επερχόμενη αγωνιστική χρονιά, τότε οι Ντάλας Μάβερικς ενδέχεται να του προτείνουν συμβόλαιο ανανέωσης για την επόμενη 5ετία, έναντι 318 εκατομμυρίων δολαρίων.//ΓΚ

Luka Doncic could become the first NBA player to make $70 million in a single season 🤑 pic.twitter.com/IfB40KAgNC

