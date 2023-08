Ο Μπάτλερ ψάχνει την ανανέωση επιπέδου… Μπράουν

Δημοσίευμα από το Μαϊάμι κάνει λόγο για επέκταση συμβολαίου ανάμεσα στον Τζίμι Μπάτλερ και τους Χιτ, με τον Αμερικανό φόργουορντ να ζητάει το ποσό του έλαβε ο σταρ των Μπόστον Σέλτικς, στη δική του πρόσφατη ανανέωση.

O πόθος του Τζίμι Μπάτλερ για ένα δαχτυλίδι της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας στον κόσμο είναι γνωστό. Προ λίγων ημερών, ο Τζέιλεν Μπράουν έγινε ο “μίδας” του NBA, αφού ανανέωσε με τους Μπόστον Σέλτικς (5ετές) για 304 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, ο “Jimmy Buckets” θέλει να συνεχίσει και εκείνος με την ομάδα που αγαπάει, αλλά έχει σκοπό να το κάνει με ανανέωση που θα τον χρήσει τον πιο ακριβό παίκτη της λίγκας.

Συγκεκριμένα, ο Μπάτλερ θέλει να υπογράψει για τουλάχιστον 304 εκατομμύρια δολάρια, με στόχο να παραμείνει στους Χιτ, να ενισχυθούν και να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα. Με βάση την νέα συλλογική σύμβαση του πρωταθλήματος όμως, όλα τα super-max συμβόλαια έχουν αυξηθεί, άρα θα μπορεί πιθανότατα να πάρει ίσως και ένα μεγαλύτερο ποσό.//ΓΚ.

Jimmy Butler could seek ‘beyond Jaylen Brown money’ on his next extension, per @IraHeatBeat pic.twitter.com/tggXHRJ96y

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 31, 2023