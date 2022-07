Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Μάτζικ Τζόνσον

Ο παλαίμαχος σούπερσταρ του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς εξακολουθεί να απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα και σήμερα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα-έκπληξη από τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Ο ζωντανός θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ και ειδικότερα του “μαγικού κόσμου” του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον βρίσκεται στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα social media, ο Μάτζικ Τζόνσον είχε μόνο κολακευτικά λόγια να πει για τη χώρα και παράλληλα έπλεξε το εγκώμιό της για τη φιλοξενία που παρέχει.

«Είχα την τιμή και τη χαρά να λάβω ένα αιφνιδιαστικό τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με καλωσόρισε στη χώρα και με ρώτησε πώς ήταν η επίσκεψή μου μέχρι στιγμής. Είπα στον Πρωθυπουργό ότι ήταν καταπληκτική και η ζωή μου άλλαξε!», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο άλλοτε “θρύλος” του ΝΒΑ.

I had the honor and pleasure of getting a surprise call from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis welcoming me to the country and seeing how my visit has been so far. I told the Prime Minister it’s been amazing and life changing!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 11, 2022