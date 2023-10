Ο Κέιναν στον ρυθμό των… παραδοσιακών χορών (video)

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρώτη… καλημέρα μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και το συνόδευσε με βίντεο του 32χρονου γκαρντ να χορεύει νησιώτικα.

Οι “ερυθρόλευκοι” διέλυσαν τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 75-51 στον τελικό του Σούπερ Καπ που διεξήχθη στην πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων και αναδείχθηκαν υπερπρωταθλητές Ελλάδας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ολυμπιακός γιόρτασε αυτή του την κατάκτηση και στο… γλέντι που ακολούθησε, ο Αϊζάια Κέιναν βιντεοσκοπήθηκε να χορεύει… ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter των Πειραιωτών, καλημερίζοντας τους φίλους της ομάδας μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.//ΓΚ

Δείτε το βίντεο:

Kalimera! ☀️☕️😊

MOOD ~ When you win the first 🏆 of the season!

What is your MOOD today? ⁉️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #ThisIsPiraeus pic.twitter.com/yrA6CjqTLo

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) October 1, 2023