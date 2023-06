Ο Καρούζο είναι η πρώτη μεταγραφή της Ολίμπια Μιλάνο!

Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα ανακοίνωσε την πρώτη της επίσημη προσθήκη, αυτή του 24χρονου σέντερ, που αγωνίζονταν μέχρι πρότινος στη Βαρέζε.

Η Ολίμπια Μιλάνο έχει ήδη ξεκινήσει σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και για αυτό, ανακοίνωσε την προσθήκη του Γουίλι Καρούζο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 24χρονος σέντερ θα γεμίσει τη ρακέτα της ομάδας του Έτορε Μεσίνα, καθώς πέρσι με την Βαρέζε μέτρησε σε 30 παιχνίδια, 9,2 πόντους και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.//Γ.

All’Olimpia arriva Willie Caruso: “Sono qui per imparare e crescere ancora” ➡ https://t.co/uIR2RMevIc

Caruso is coming to Olimpia: “Grateful for the opportunity, I’m here to improve” ➡ https://t.co/qujGYgd8iR

⚪🔴#insieme #WelcomeWillie #ForzaOlimpia pic.twitter.com/hWjb4yFV8L

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 27, 2023