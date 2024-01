Ο Γιόκιτς εκτέλεσε τους Γουόριορς με τρίποντη buzzer beater… βόμβα από το κέντρο (video)

Το τέλειο φινάλε, σε ένα απίθανο ματς, με τον Σέρβο σούπερ σταρ να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του με τρίποντη buzzer-beater βόμβα σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου.

Ο Νίκολα Γιόκιτς και οι Νάγκετς έκαναν απίστευτα πράγματα στο Σαν Φρανσίσκο, αφού επέστρεψαν από το -18 και τελικά πήραν τη νίκη με 130-127 κόντρα στους Γουόριορς, χάρη σε buzzer-beater τρίποντο του Σέρβου σούπερ σταρ σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου!

JOKIC WINS IT ‼️

JOKER WINS THE GAME WITH THE #TissotBuzzerBeater FROM 39 FEET AWAY 😱🤯#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/ykPdygIQ03

