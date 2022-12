O Γιάννης… σπάει τα κοντέρ ισοφαρίζοντας ρεκόρ 50 ετών του Τζαμπάρ

Ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, ξεπερνώντας ρεκόρ πολλών… θρύλων του ΝΒΑ.

Ακόμη ένα ρεκόρ του “θρύλου” Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ κατέρριψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ισοφάρισε το ρεκόρ των οκτώ σερί αγώνων με διαδοχικούς 30+ πόντους, κάτι το οποίο πέτυχε ο Τζαμπάρ το… μακρινό 1972.

Ο “Greak Freak” ήταν ασύλληπτος για άλλο ένα βράδυ στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ, βοηθώντας τους Μπακς να επικρατήσουν επί των Σακραμέντο Κινγκς με 126-113 στο “Fiserv Forum”, μια ημέρα μετά από τα γενέθλιά του. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σταρ ολοκλήρωσε το ματς με 35 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 33 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ, ενώ μέτρησε παράλληλα 10/17 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 9/10 βολές.

Την περασμένη σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στη λίστα με τους περισσότερους πόντους στην ιστορία των “Ελαφιών”. Στη συνέχεια, μέσα στην τρέχουσα σεζόν, ο “Greek Freak” έγινε επίσης ο κορυφαίος στις ελεύθερες βολές και, όπως φαίνεται, δεν υπάρχουν πολλές στατιστικές κατηγορίες της ομάδας, στις οποίες τα επόμενα δύο χρόνια ο Αντετοκούνμπο δεν θα έχει κατακτήσει την πρωτιά.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο 2 φορές MVP του ΝΒΑ συμπλήρωσε οκτώ διαδοχικά παιχνίδια με 30+ πόντους, σε ένα διάστημα που η ομάδα του Μιλγουόκι μετράει 6 νίκες και 2 ήττες. Από τότε, ο Γιάννης μετράει 35,9 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό ευστοχίας κοντά στα 60,7% από το δίποντο και 32% από το τρίποντο. //

Giannis Antetokounmpo has tied Kareem Abdul-Jabbar for the Bucks’ second-longest streak of consecutive 30-point games in Bucks history (8)

Abdul-Jabbar owns the team record with 16 consecutive games. pic.twitter.com/B8ccwhcXet

— The Athletic (@TheAthletic) December 8, 2022