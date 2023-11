Ο Γιάννης αφήνει πίσω του τους Τζαμπάρ, ΛεΜπρόν, Γκαρνέτ και Μπερντ (video)

Γράφει… ιστορία ο “Greek Freak” μετά την επίδοσή του στην αναμέτρηση κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς, τα ξημερώματα της Κυριακής 19/11, όντας πλέον ο νεότερος παίκτης του NBA που έχει πάνω από 16.000 πόντους, 7.000 ριμπάουντ και 3.000 ασίστ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 40 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ, για την νταμπλ – νταμπλ εμφάνισή του, και μοίρασε 7 ασίστ, κόντρα στην ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς και του Καϊρί Ίρβινγκ. Έτσι, ξεπέρασε τους 16.000 πόντους, τα 7.000 ριμπάουντ και τις 3.000 ασίστ στην συμμετοχή του στο NBA από το 2013, προσπερνώντας τον Κέβιν Γκαρνέτ, τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, τον Λάρι Μπερντ και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Μάλιστα, ο “Greek Freak” είναι ο νεότερος που σημείωσε αυτό το ξεχωριστό επίτευγμα, όντας σε ηλικία 28 χρονών και 347 ημερών, με τον Κέβιν Γκαρνέτ να ακολουθεί (29 ετών, 199 ημερών), τον Αμπντούλ–Τζαμπάρ στη τρίτη θέση (30 χρονών, 354 ημερών), τον Λάρι Μπερντ στην τέταρτη θέση (31 ετών, 69 ημερών) και τον ΛεΜπρόν να συμπληρώνει την πεντάδα (31 ετών, 84 ημερών).//ΓΚ

