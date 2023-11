Ο Γιάννης των “40” και οι Γουόριορς των… ηττών

Τα ξημερώματα της Κυριακής (19/11), πραγματοποιήθηκαν έξι αναμετρήσεις στον μαγικό κόσμο του NBA, με τον “Greek Freak” να σκοράρει 40 πόντους στην νίκη των Μπακς επί των Μάβερικς, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ έφτασαν έως τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, από τους οποίους και… ηττήθηκαν!

Φοβερός Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμη μία φορά, αλλά τώρα απέναντι στην ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς και του Καϊρί Ίρβινγκ. Πιο συγκεκριμένα, τα “Ελάφια” φιλοξένησαν στο Μιλγουόκι τους Ντάλας, νικώντας τους με τελικό 132-125, σε ένα βράδυ με πολύ καλό “Greek Freak”. Μάλιστα, ο Έλληνας 28χρονος φόργουορντ πραγματοποίησε νταμπλ-νταμπλ εμφάνιση, έχοντας σκοράρει 40 πόντους και έχοντας μαζέψει 15 ριμπάουντ. Ο Σλοβένος σταρ των “Mavs” παρά… τρίχα να σημειώσει τριπλ-νταμπλ, αφού είχε 35 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Αμερικανός συμπαραστάτης του είχε 39 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Το ίδιο θετικό αποτέλεσμα δεν είδαν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αφού έφτασαν μέχρι την παράταση κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αλλά ηττήθηκαν με σκορ 130-123. Οι φιλοξενούμενοι στο “Chase Center”, στο Σαν Φρανσίσκο, είχαν σε φοβερή κατάσταση τον Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, ο οποίος σκόραρε συνολικά 40 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ. Ο Στεφ Κάρι έμεινε στους 25, με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Έτσι, οι “Πολεμιστές” αποκόμισαν την 6η τους συνεχόμενη ήττα, χωρίς να έχουν δει νίκη από τις 7 Νοεμβρίου (κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς, με τελικό σκορ 120-109).//ΓΚ

East standings update ‼️

The Bucks sit at third seed after securing 4th consecutive win!

For more, download the NBA App: https://t.co/oRfhdB8ZfO https://t.co/VTfBQhbysG pic.twitter.com/6ZiprOKAq4

— NBA (@NBA) November 19, 2023