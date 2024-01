Ντόντσιτς για Γκομπέρ: «Αυτά τα πράγματα επιστρέφουν πίσω» (video)

Ο “αστέρας” των Ντάλας Μάβερικς ηγήθηκε της νίκης επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και μπορεί να μην απάντησε στο “Trash Talk” του Γάλλου εντός παρκέ, αλλά το έκανε… εκτός.

Η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς φιλοξένησε εκείνη του Ρούντι Γκομπέρ, με το σύνολο του Ντάλας να επικρατεί εντός έδρας, με τελικό σκορ 115-108. Ωστόσο, ο Γάλλος σέντερ των “Λύκων” φαίνεται πως ξεκίνησε να κάνει “Trash Talking” στον Σλοβένο. Για όσους δεν γνωρίζουν τον ορισμό, πρόκειται για ενέργεια που ο ένας παίκτης μιλάει στον άλλον, με κουβέντες οι οποίες προορίζονται για τον αποσυντονίσουν, είτε μέσω του εκνευρισμού, της στεναχώριας, του γέλιου κτλ.

Σε αυτή τη κίνηση του Γκομπέρ όμως, ο Ντόντσιτς δεν αντέδρασε. Ωστόσο, ο Σλοβένος απάντησε στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, λέγοντας πως «όταν ξεκινάς αυτό το πράγμα (σ.σ. το “Trash Talk”), ξέρεις πως θα σου επιστραφεί».//ΓΚ

Luka Dončić on Rudy Gobert talking trash to him:

“When you start that, you know, it comes back to you.” pic.twitter.com/7VWZXRX408

— Landon Thomas (@sixfivelando) January 8, 2024