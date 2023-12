Νέο ρεκόρ για τον Ντόντσιτς

Ο Σλοβένος… μάγος των Ντάλας Μάβερικς με την “50αρα” που σημείωσε κόντρα στους Σανς, εισήλθε σε μία λίστα με “θρύλους” της Λίγκα.

Ο Λούκα Ντόνσιτς έγραψε ιστορία. Ο Σλοβένος γκαρντ πέτυχε τρίποντο κάνοντας το 21-11 για τους Μάβερικς στην αναμέτρηση κόντρα στους Σανς και έφτασε τους 10.000 πόντους σε 358 συμμετοχές.

Ο αστέρας των “Μαβς” σημείωσε 50 πόντους στο χριστουγεννιάτικο ματς με τους Σανς και με αυτόν τον τρόπο, εισήλθε σε μία λίστα με “θρύλους” της Λίγκα. Συγκεκριμένα, έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με “50αρα” την ημέρα των Χριστουγέννων. Στη λίστα αυτή βρίσκονται οι Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Ρικ Μπάρι και Μπερνάρντ Κινγκ.//Γ.

LUKA PUTS HIMSELF IN GOOD COMPANY ON CHRISTMAS 🔥 pic.twitter.com/YyTVOXlMvd

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 26, 2023