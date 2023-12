Ξεπέρασε τα όριά του και… ξέσπασε ο Γιόκιτς (video)

Η έντονη αντίδραση του Σέρβου σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς έφερε την τεχνική ποινή και την αποβολή του στην αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στους Σικάγο Μπουλς.

Τι και αν ο αστέρας της ομάδας, Νίκολα Γιόκιτς αποβλήθηκε στα μέσα της δεύτερης περιόδου; Οι Ντένβερ Νάγκετς έδειξαν… μέταλλο πρωταθλητή και επιβλήθηκαν με 114-106 των Σικάγο Μπουλς.

O “Joker” αποβλήθηκε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, καθώς χρησιμοποίησε απρεπή γλώσσα στους διαιτητές, διαμαρτυρόμενος για ένα φάουλ που θεώρησε ότι του έγινε.

Καυστικός ήταν μετά την ολοκλήρωση του ματς, στις δηλώσεις που παραχώρησε, ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως η γλώσσα που χρησιμοποίησε ήταν απρεπής για τον διαιτητή του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκολα Γιόκιτς:

«Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Είναι αυτό που είναι. Είμαι απλά χαρούμενος που δεν παίξαμε στη Σερβία αυτό το παιχνίδι, θα ήταν πολύ διασκεδαστικό να δούμε πώς τελειώσαμε. Ήταν ενδιαφέρον. Ξεπέρασα τα όρια, αλλά μερικές φορές αυτή η λέξη δεν είναι τόσο κακή. Μου αρέσουν τα λεφτά μου, οπότε δεν θα πω… οτιδήποτε».//Γ.

Nikola Jokic has been ejected, and fans at the United Center who paid to see him are NOT happy 😳 pic.twitter.com/XXxLrzUa0f

— Bulls Talk (@NBCSBulls) December 13, 2023