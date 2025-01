Ρεκόρ του Γιόκιτς μετά από 57 χρόνια στη νίκη επί των Κινγκς | Οι εκπληκτικοί Λέικερς “σκόρπισαν” τους Σέλτικς

Ντένβερ Νάγκετς – Σακραμέντο Κινγκς 132-123

Ο Γίοκιτς βγήκε νικητής στην σύγκρουση του με τον Σαμπόνις, αφού οι Νάγκετς κατάφεραν να κερδίσουν στην έδρα τους τους Κινγκς (132-123), με τον Σέρβο σταρ να πραγματοποιεί μοναδική εμφάνιση. Ο Σέρβος σταρ σκόραρε 35 πόντους (12/19 εντός πεδιάς), μάζεψε 22 ριμπάουντ και μοίρασε 17 ασίστ, σε συνδυασμό ενός κλεψίματος και δύο μπλοκ, σε 37 λεπτά συμμετοχής. Mάλιστα, η συγκεκριμένη απόδοση είναι τόσο ιδιαίτερη, αφού ο μοναδικός παίκτης που έχει τελειώσει παιχνίδι στο ΝΒΑ με 30/20/15 ήταν ο Τσάμπρελεϊν το 1968. Όσον αφορά την εν λόγω αναμέτρηση, οι Νάγκετς ήταν αυτοί που είχαν τα ηνία του παιχνιδιού καθ’ όλη την διάρκεια του, καθώς έφτασαν να προηγούνται μέχρι έως και 25 πόντους (110-25), με τους Κινγκς να τα δίνουν όλα στην 4η περίοδο μειώνοντας στους 5 (126-121), ωστόσο δεν ήταν αρκετό αφού επέμεναν μόλις 40”. Για τους φιλοξενούμενους πρώτος σκόρερ ήταν ο ΝτεΡόζαν με 24 πόντους, ενώ ο Σαμπόνις βρέθηκε στις παρυφές του triple double καθώς σκόραρε 23, μάζεψε 19 σκουπίδια και μοίρασε 8 ασίστ.

OH MY JOKIĆ JOKIĆ JOKIĆ 😱😱😱 HITS A NONCHALANT HEAVE FROM 3/4 COURT!! pic.twitter.com/6nn3f6kU4c

Λος Άντζελες Λέικερς – Μπόστον Σέλτικς 117-96

Οι Λέικερς υποδέχθηκαν τους Σέλτικς για ένα ακόμα all time classic, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την νίκη, η οποία ήρθε με εμφατικό τρόπο, καθώς επικράτησαν με 117-96. Η ομάδα του Ρέντικ ήταν σαρωτική στο πρώτη μισό της αναμέτρησης αφού προηγούταν με 67-48, με τους “κέλτες” να μην μπορούν να βγάλουν αντίδραση σε κανένα σημείο των εναπομεινάντων λεπτών του αγώνα. Ο ΛεΜπρόν ηγήθηκε της ομάδας του με 20 πόντους (9/20 εντός πεδιάς), 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Λος Άντζελες ήταν ο Ντέιβις με 24. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Ριβς με 23 πόντους, 3 ριμπ. και 6 τελικές πάσες, ενώ για τους φιλοξενούμενους ο μοναδικός διακριθέντας ήταν ο Πορζίνγκις που πέτυχε 22 πόντους και μάζεψε 7 “σκουπίδια”, με τους Τέιτουμ και Μπράουν να μένουν σε… ρηχά νερά (16 και 17, αντίστοιχα).

A 40-year-old SLEDGEHAMMER 😤😤



LeBron closes the 1st on a STRONG note!



LAL up on BOS 34-23. pic.twitter.com/L5RelnzZIg