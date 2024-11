Ο Τζορτζ γλίτωσε τα χειρότερα και… περιμένει

Όπως έγινε γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πολ Τζορτζ απέφυγε οποιαδήποτε σημαντική ζημιά στο γόνατό του, γλιτώνοντας έτσι τα χειρότερα. Υπενθυμίζουμε ότι ο “PG13” χτύπησε στο πρόσφατο παιχνίδι των Σίξερς, στο ίδιο γόνατο που τον ταλαιπωρούσε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Πλέον, αναμένεται να γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασης την Δευτέρα (25/11), για τεθεί το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του. Πάντως, βάσει όσων λέγονται, δεν αναμένεται να μείνει για πολλές μέρες εκτός παρκέ.

Το δημοσίευμα:

Philadelphia 76ers say Paul George's left knee revealed no structural damage and will be re-evaluated on Monday. Left knee bruise is what he was diagnosed with.