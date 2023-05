Ο Λίλαρντ αποθέωσε τον «καλύτερο παίκτη του NBA» Γιόκιτς

Ο σούπερ σταρ των Πόρτλαντ Τρέιλ-Μπλέιζερς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ηγέτη των Ντένβερ Νάγκετς, κατά τη διάρκεια ενός “live” στο Instagram, στο οποίο συμμετείχε.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ αποθέωσε το Νίκολα Γιόκιτς, μετά από σχετική ερώτηση που του έγινε. Ο 32χρονος γκαρντ τόνισε τα θετικά στοιχεία του Σέρβου σέντερ, ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως είναι μάλλον ο καλύτερος παίκτης στη λίγκα, άρα και στον πλανήτη.

«Ο Τζόκερ (σ.σ. Γιόκιτς) είναι πιθανότατα ο καλύτερος παίκτης του NBA. Είναι πανέξυπνος, μπορεί να σουτάρει να πασάρει, τον ενδιαφέρει να κερδίζει ενώ παραμένει ταπεινός και αληθινός» είπε χαρακτηριστικά ο “Dame Dolla“.//Α.

Δείτε το βίντεο:

"Joker might be the best player in the league… Smart as hell, he can shoot, he pass, he play team ball, he care about winning, he humble, he stay true. I like how Joker do his thing."

Damian Lillard on Nikola Jokic 💯 pic.twitter.com/7teoqocrCe

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 28, 2023