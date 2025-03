Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έσπασε το φράγμα των 50.000 πόντων

Ακόμη ένα ρεκόρ από τον “μύθο” ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που ανέδειξε ποτέ το μπάσκετ, συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ και το βράδυ της 4ης Μαρτίου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού (ξημερώματα Τετάρτης 5/3 στην Ελλάδα) πέτυχε κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ κανένας άλλος στην ιστορία της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν ήδη ο κορυφαίος σκόρερ στα χρονικά του ΝΒΑ, όμως κατάφερε να σπάσει και το φράγμα των 50.000 πόντων.

Στην αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Νιου Όρλινς Πέλικανς, ο “Βασιλιάς” μπήκε στο παρκέ, έχοντας 49.999 πόντους, οπότε όλοι περίμεναν τη στιγμή που θα πετύχει το πρώτο του καλάθι και θα φθάσει στο μοναδικό αυτό επίτευγμα. Όλο το “Staples Center” ήταν με τα κινητά στα χέρια, προκειμένου να απαθανατίσει αυτή την ιστορική στιγμή και ο ΛεΜπρόν ξεσήκωσε το κοινό, με τρίποντο που πέτυχε περίπου τέσσερα λεπτά μετά το τζάμπολ, έπειτα από ασίστ του Λούκα Ντόντσιτς.

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑



Counting regular season & playoffs…



Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz