Νέος προπονητής των Σανς ο Οτ

Οι Φοίνιξ Σανς βρήκαν τον προπονητή που θα τους καθοδηγήσει στην επόμενη μέρα τους, μετά από μια πολύ δύσκολη σεζόν που ολοκληρώθηκε για αυτούς. Πρόκειται για τον Τζόρνταν Οτ, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν βοηθός του Κένι Άτκινσον στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (ο οποίος αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς).

After a comprehensive, four-round search that included over 15 candidates, the Suns' ownership and front office aligned on Ott, who joined Coach of the Year Kenny Atkinson's staff last summer and played a key coaching role on the East-best 64-win Cavaliers this season. https://t.co/p0RMv8lj9b