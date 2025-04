Ξεπέρασε τη θρόμβωση σε χρόνο-ρεκόρ ο Λίλαρντ

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται να μπουν στη μάχη των Play Offs του NBA απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς, χωρίς τον σπουδαίο Ντάμιαν Λίλαρντ.

Ωστόσο, τα νέα που έρχονται για τον Αμερικανό γκαρντ είναι ενθαρρυντικά, αφού μοιάζει να αφήνει πίσω του το πρόβλημα της θρόμβωσης πολύ νωρίτερα του αναμενομένου. Συγκεκριμένα, σταμάτησε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, με τους γιατρούς να δηλώνουν πως δεν έχουν ξαναδεί πιο γρήγορη ανάρρωση.

Ο Λίλαρντ θα μείνει εκτός από το Game 1 της σειράς με τους Πέισερς και η κατάστασή του θα παρακολουθείται, με την επιστροφή του στη δράση να αποτελεί πλέον ορατό ενδεχόμενο.

Remarkable and historic development to clear from the blood clot in just over 3 weeks. Doctors have told Bucks officials this recovery has never been seen before – but occurred due to early treatment, detection, and specialists working on Lillard even before formal diagnosis. https://t.co/1AOqon1Ahm